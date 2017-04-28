Защитник «Энергетика-БГУ» (Д2) Арам Абдаль-Маджид признался, что ему предлагали сдать матч, когда он был игроком «Смолевичей-СТИ».

— В первой лиге немало разговоров о «договорняках». Тебе предлагали когда-нибудь сдать матч?

— Скажу честно, да, предлагали. В «Смолевичах» не платили полгода деньги. Предложили. Я пришел в команду и сказал, что не нужно влезать в это. Если бы согласились, то только от безысходности. Когда несколько месяцев нет ни копейки, люди и на это готовы идти. Почему многие ребята, которых потом задержали, взяли деньги? Это только от безысходности. Но мы в «Смолевичах» отказались. Но тренер все равно ходил по федерации и говорил, что не может быть, чтобы Арам не был замешан в «договорняках». Как с ним работать после такого?

После, да, поступали зимой предложения из Первой лиги, но просто уже не хочется в ней быть. Плюс я разочаровался в футболе.

— В каком плане?

— Понял, что в футболе нет справедливости. Везде какой-то сбор блатных и нищих. То есть папа кого-то знает, поможет, кто-то за кого-то сказал, кого-то попросил. Везде нужен какой-то блат. Смотрели бы на качества футболистов, а не слушали знакомых.

— Странно слышать такое от человека, который посвятил футболу больше 20 лет жизни.

— Я могу честно сказать: не заиграл в футбол только по своей вине. Когда Анатолий Иванович Юревич мне говорил, что то и то не нужно делать, я ему отвечал, что и так все знаю. И когда-то он даже сказал: «Только попробуй ко мне подойти и сказать, что я был прав. Я тебе дам в морду». Поэтому я к нему не подхожу и не говорю это, хотя на самом деле так и есть. И молодым ребятам сейчас в «Энергетике-БГУ» говорю, что им очень повезло, что попали к такому тренеру. Это большой плюс и большой минус. Минус в том, что с другими тренерами потом тяжело работать. Иваныч ставит очень высокую планку. И если ты прошел Анатолия Ивановича, требования других специалистов будет очень тяжело воспринимать. Думаю, если молодые ребята будут его слушать, все выполнять, у них будет большое будущее. Если, конечно, сами этого захотят. А так азы футбольные тренер может донести, научить играть, но если у футболиста нет мозгов, то ничего и не получится, – сказал Абдаль-Маджид.