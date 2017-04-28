Экс-вратарь сборной Беларуси Андрей Мезин рассказал об увлечении гольфом.

– Андрей, для нашей встречи вы выбрали довольно необычное место – клуб «ProGolf». Звезда хоккея, и вдруг гольф? Может, дело в клюшках?

– В гольф я начал играть еще в Америке, очень давно, там эта игра возведена в культ. У нас были командные мероприятия, играли все вместе, я понятия не имел, что это за игра. Но мне, как хоккеисту, на самом деле привыкнуть к ней легче. Играл, пробовал. Мне понравилось. Очень активный и приятный отдых – если не заморачиваться по поводу результатов.

Когда в Минске несколько лет назад открыли поле, подумал: а почему бы и нет? Когда есть свободное время, то лучше прийти на поле или в клуб и поиграть. Активный отдых, лучше, чем сидеть на диване. Здесь я стал относиться к гольфу более серьезно, чем в Америке. Начинали вместе мы все на одном уровне: Георгий Пригожий, Андрей Ярук, например. Все начинали с нуля.

Года два мы играли почти каждый день, вместе с Георгием съездили на пару турниров, а потом сезон я пропустил. Год или даже полтора не играл совсем, а остальные продолжали совершенствоваться, продвинулись далеко вперед. А я как был на одном уровне, так и остался. В принципе особо не расстраиваюсь. Для меня это просто отдых и возможность отвлечься. Просто получаю удовольствие.

– Какие планы у вас на гольф? Связываете ли с ним свои профессиональные планы или это только отдых?

– Честно говоря, даже и не думал связываться с этим видом спорта профессионально, хотя и вхожу в национальную сборную по гольфу. Но национальная сборная находится в таком зародыше, что говорить о профессиональном уровне рано. У нас и спортсменов-гольфистов почти нет, в нашей стране этот вид спорта только-только начинает развиваться…

Мне поступило предложение войти в состав сборной команды по гольфу – и я согласился. Своего рода хороший пиар, чтобы привлечь людей в гольф. Я лишь по этой причине согласился.

По большому счету, если рассматривать меня как профессионального спортсмена в этой игре, то, даже поехав на турнир – с моим уровнем подготовки и игры, – не думаю, что смог бы достойно представить и защитить Беларусь. Осознаю свои силы и понимаю, что не составил бы никакой конкуренции.

По своей сути я ненавижу проигрывать и не хочу делать из себя клоуна. Ехать и просто отбывать номер – это не для меня. Если бы я занимался на другом уровне, то да, а пока это так, для галочки. Я не думаю, что когда-нибудь стану профессиональным гольфистом.

– Время покажет!

– Время покажет, но моя работа не позволяет начать хорошо играть. Для гольфа тоже необходимо время. Хорошая игра – частые тренировки. У меня нет столько времени для данного вида спорта, я просто получаю удовольствие, – сказал Мезин.