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Майк Тайсон: «Кличко – великий тяжеловес. Я хочу, чтобы он победил Джошуа»

29.04.2017 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон затрудняется дать прогноз на бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа, но болеет при этом за украинского боксера.

«Послушайте, если принимать во внимание то, что Кличко делал на протяжении многих лет, то он – лучший в истории, – заявил Тайсон в интервью телеканалу Showtime. – Он побил всех лучших боксеров своей эры. Да, он проигрывал, но всегда возвращался. Были раскрученные супертяжи, которые после поражения исчезали, и мы о них больше ничего не слышали. Владимир же не ломался – он всегда возвращался. Я думаю, что он должен классифицироваться, как великий боец.

Насколько сложно будет Кличко против Джошуа? Я хотел бы, чтобы украинец победил, но это будет невероятно сложно. Я видел нарезку моментов Джошуа и понял, что он мощный парень.

Что самое сложное, когда ты дерешься в таком возрасте? Желание выходить в ринг. Люди говорят, что идет время, боец стареет, но самое важное – это иметь желание и видеть себя в спорте. Желание ударить соперника должно быть таким сильным, каким еще не было раньше. С возрастом бывают проблемы с этим желанием.

Джошуа? Он большой. Он нереально большой. Он выглядит как чемпион, но, чтобы по-настоящему стать таким ему нужно победить Кличко. Он может быть будущим бокса. Он серьезно воспринимает бокс. Он может быть на вершине супертяжелого веса. Скорость его ударов невероятна для супертяжей.

Кто победит? Я не знаю, но хочу, чтобы Кличко победил. Он должен работать на ногах и использовать свой джеб. Джошуа будет поджимать, как зверь, а Кличко будет работать джебом и держать дистанцию, чтобы потом пустить в ход свою тяжелую правую руку.

Что нужно делать Джошуа? Просто выходить в ринг и бить соперника. Это именно то, что нужно. Чтобы победить нужно бить. У него есть все, чтобы закончить бой нокаутом.

Я не знаю, что именно произойдет, поэтому хочу посмотреть этот бой. Он непредсказуем».

 
 
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон затрудняется дать прогноз на бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа, но болеет при этом за...

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