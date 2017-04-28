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Виталий Мутко: «Россия честно получила ЧМ-2018, и это было одно из лучших решений ФИФА»
29.04.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что прокуратура Франции
«Надо быть готовыми к скандалам. Если политики все время пытаются бросить тень, привести к скандалам, то это спускается и ниже. Нам надо спокойнее к этому относиться. Мы честно получили чемпионат мира, считаю, это было одно из лучших решений ФИФА, а что с 2010 года идет, на это не стоит обращать внимание», – сказал Мутко.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что прокуратура Франции начала предварительное расследование, которое касается...
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