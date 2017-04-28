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Чемпионат Казахстана. Гол Маевского помог «Астане» разгромить «Кайсар»

29.04.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата Казахстана белорусский полузащитник Иван Маевский отличился забитым мячом. Это первый гол Маевского в чемпионате Казахстана.

Чемпионат Казахстана

10-й тур

Кайсар – Астана 0:3 (0:0, 0:0)
Дата проведения
29 апреля, 13.00, «стадион им. Гани Муратбаева»
Онлайн матча
КайсарИсламкулов, Евстигнеев, Граф, Леманж, Байжанов, Нарзилдаев, Аржанов, Камара, Курье, Чуреев, Николич.
АстанаМокин, Шитов, Постников, Шомко, Аничич, Твумаси, Маевский, Муртазаев, Бейсебеков, Кабананга, Жалмукан.

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В матче чемпионата Казахстана белорусский полузащитник Иван Маевский отличился забитым мячом.

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