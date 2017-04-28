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Чемпионат Казахстана. Гол Маевского помог «Астане» разгромить «Кайсар»
29.04.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче чемпионата Казахстана белорусский полузащитник Иван Маевский отличился забитым мячом. Это первый гол Маевского в чемпионате Казахстана.
Чемпионат Казахстана
10-й тур
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В матче чемпионата Казахстана белорусский полузащитник Иван Маевский отличился забитым мячом.
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