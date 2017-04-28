В матче 4-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге «Луч» сыграл вничью с «Энергетиком-БГУ» (0:0). Таким образом команда Ивана Биончика отыграла отставание в -10 очков.

Напомним, минчане стартовали в чемпионате с -10 очками за участие игроков команы в прошлом сезоне в договорных матчах.

В нынешнем сезоне «Луч» одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью. После 4-х туров команда занимает последнее место в таблице первой лиги.