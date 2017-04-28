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«Звезда» – «Карпаты» – 3:2. Прервалась серия команды Дулуба из 8 матчей без поражений

29.04.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 27-го тура чемпионата Украины «Звезда» обыграла «Карпаты». Отметим, что прервалась серия команды Олега Дулуба из 8 матчей без поражений.

Звезда – Карпаты 3:2 (3:1, 0:1)
Дата проведения
29 апреля, 14.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15, пенальти Гладкий, 1:1 – 26 Билоног, 2:1 – 30, пенальти Загальский, 3:1 – 45 Драченко, 3:2 – 50 Гуцуляк.
ЗвездаПаст, Бацула, Наилсон (Кучеренко, 46), Перейра, Фатеев, Загальский (Щедрый, 78), Драченко, Билоног, Ситало, Дришлюк (Жуков, 75), Полегенько.
КарпатыБоровик, Вербный, Лобай, Дитятьев, Мирошниченко (Грисьо, 87), Худобяк, Филимонов (Ксенз, 46; Чачуа, 77), Нестеров, Матвиенко, Гладкий, Гуцуляк.
Предупреждения:
Филимонов (6), Дришлюк (35), Фатеев (46), Ксенз (57), Щедрый (90).
Удаление:
Дитятьев (68).

Таблица чемпионата Украины

 
 
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В матче 27-го тура чемпионата Украины «Звезда» обыграла «Карпаты».

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