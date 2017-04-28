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«Звезда» – «Карпаты» – 3:2. Прервалась серия команды Дулуба из 8 матчей без поражений
29.04.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 27-го тура чемпионата Украины «Звезда» обыграла «Карпаты». Отметим, что прервалась серия команды Олега Дулуба из 8 матчей без поражений.
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В матче 27-го тура чемпионата Украины «Звезда» обыграла «Карпаты».
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