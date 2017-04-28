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Первенство дублеров. 5-й тур. БАТЭ сыграл вничью с «Шахтером», «Городея» – с минским «Динамо» и другие матчи

29.04.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат дублеров

5-й тур

Городея – Динамо Минск 1:1 (1:0, 0:1)

29 апреля, 12.30

Голы: 1:0 – 47 Гудов, 1:1 – 90 Корзун.

Городея: Хутко, Коваль, Синявский, Шелуховский, Волович, Шульган, Новицкий, Гудов, Алексеенко, Кучмель, Тихончик.

Запасные: Шерман, Жуковский, Буйкевич, Степанов, Делала, Титко.

Динамо Минск: Плотников, Прохоренко, Швецов (к), Чиж, Кучинский, Сущиц, Гуренко, Сарамаха, Гогатишвили, Рассадкин, Кийко.

Запасные:  Устинович, Крайко, Савостиков, Макушинский, Куратник, Лоиков, Корзун.

Динамо Брест – Славия Мозырь 3:1

29 апреля, 13.00

БАТЭ – Шахтер Солигорск 0:0 (0:0, 0:0)

29 апреля, 13.00

БАТЭ: Черных, Манаенков, Кисель (к), Шкурдюк, Малькевич (Рубцов, 61), Чичев (Немирко, 76), Тропин, Рулинский (Абрамович, 65), Мухамедов, Размыслович, Потемкин.

Шахтер: Садовский, Сенько (А.Эбонг Нгоме, 82), Кривулец, Баль (Паньков, 84), Куцепалов, Давидович (к), Янковский, Старостин, Шибун (Цеван, 73), Лисакович, Златков (Свирихин, 46).

Торпедо-БелАЗ – Днепр Могилев

29 апреля, 14.30

Гомель – Слуцк

29 апреля, 15.00

Неман – Витебск – 0:3 (0:2)

28 апреля, 11.00

Голы: 0:1 – Кабачевский (11), 0:2 – Шкурин (13), 0:3 – Шкурин (90).

Неман: Шишлов, Карпенко, Воскобойный, Хвалько, Зубрицкий, Сырисько, Лех, Главицкий, Климович, Кругленя, Журневич.

Витебск: Степанов, Козорез, Солодкин, Куркин (Костомаров,52), Иванов (Дубинович, 72), Рузин (Савеленок, 82), Березун, Шевцов, Волков С., (66, Сущий) Шкурин (Наумов, 90), Кабачевский.

Минск – Ислочь – 2:0 (0:0, 2:0)

28 апреля, 13.30

Голы: 1:0 – Новик (60), 2:0 – Казаков (89).

Минск: Куршубадзе, Никулин, Сафи, Филатов, Концедайлов, Шевченко, Николаевич, Лукашевич, Горбач, Новик, Заборонько.

Ислочь: Белый, Лынько, Хмелевский, Цыганенко, Федючик, Патоцкий, Дмитрук, Маринич, Федотов, Кротов, Петров.

Нафтан – Крумкачы – 0:2 (0:1)

28 апреля, 15.00

Голы: 0:1 – Одеоибо (15), 0:2 – Зуевич (56).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат дублеров 5-й тур Неман – Витебск – 0:3 (0:2) 28 апреля, 11.00 Голы: 0:1 – Кабачевский (11), 0:2 – Шкурин (13), 0:3 – Шкурин (90).

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