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Первенство дублеров. 5-й тур. БАТЭ сыграл вничью с «Шахтером», «Городея» – с минским «Динамо» и другие матчи
29.04.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат дублеров
5-й тур
Городея – Динамо Минск 1:1 (1:0, 0:1)
29 апреля, 12.30
Голы: 1:0 – 47 Гудов, 1:1 – 90 Корзун.
Городея: Хутко, Коваль, Синявский, Шелуховский, Волович, Шульган, Новицкий, Гудов, Алексеенко, Кучмель, Тихончик.
Запасные: Шерман, Жуковский, Буйкевич, Степанов, Делала, Титко.
Динамо Минск: Плотников, Прохоренко, Швецов (к), Чиж, Кучинский, Сущиц, Гуренко, Сарамаха, Гогатишвили, Рассадкин, Кийко.
Запасные: Устинович, Крайко, Савостиков, Макушинский, Куратник, Лоиков, Корзун.
Динамо Брест – Славия Мозырь 3:1
29 апреля, 13.00
БАТЭ – Шахтер Солигорск 0:0 (0:0, 0:0)
29 апреля, 13.00
БАТЭ: Черных, Манаенков, Кисель (к), Шкурдюк, Малькевич (Рубцов, 61), Чичев (Немирко, 76), Тропин, Рулинский (Абрамович, 65), Мухамедов, Размыслович, Потемкин.
Шахтер: Садовский, Сенько (А.Эбонг Нгоме, 82), Кривулец, Баль (Паньков, 84), Куцепалов, Давидович (к), Янковский, Старостин, Шибун (Цеван, 73), Лисакович, Златков (Свирихин, 46).
Торпедо-БелАЗ – Днепр Могилев
29 апреля, 14.30
Гомель – Слуцк
29 апреля, 15.00
Неман – Витебск – 0:3 (0:2)
28 апреля, 11.00
Голы: 0:1 – Кабачевский (11), 0:2 – Шкурин (13), 0:3 – Шкурин (90).
Неман: Шишлов, Карпенко, Воскобойный, Хвалько, Зубрицкий, Сырисько, Лех, Главицкий, Климович, Кругленя, Журневич.
Витебск: Степанов, Козорез, Солодкин, Куркин (Костомаров,52), Иванов (Дубинович, 72), Рузин (Савеленок, 82), Березун, Шевцов, Волков С., (66, Сущий) Шкурин (Наумов, 90), Кабачевский.
Минск – Ислочь – 2:0 (0:0, 2:0)
28 апреля, 13.30
Голы: 1:0 – Новик (60), 2:0 – Казаков (89).
Минск: Куршубадзе, Никулин, Сафи, Филатов, Концедайлов, Шевченко, Николаевич, Лукашевич, Горбач, Новик, Заборонько.
Ислочь: Белый, Лынько, Хмелевский, Цыганенко, Федючик, Патоцкий, Дмитрук, Маринич, Федотов, Кротов, Петров.
Нафтан – Крумкачы – 0:2 (0:1)
28 апреля, 15.00
Голы: 0:1 – Одеоибо (15), 0:2 – Зуевич (56).
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Первенство дублеров. 5-й тур. БАТЭ сыграл вничью с «Шахтером», «Городея» – с минским «Динамо» и другие матчи
Чемпионат дублеров 5-й тур Неман – Витебск – 0:3 (0:2) 28 апреля, 11.00 Голы: 0:1 – Кабачевский (11), 0:2 – Шкурин (13), 0:3 – Шкурин (90).
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