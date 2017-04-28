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Чемпионат Англии. «Лестер» в гостях у «Вест Бромвича», «Саутгемптон» – «Халл»

29.04.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 35-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Суонси», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Сити» – с «Мидлсбро», «Тоттенхэм» сразится с «Арсеналом», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Уотфорду».

Чемпионат Англии

35-й тур

Сток Сити – Вест Хэм
Дата проведения
29 апреля, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Сток СитиБатленд, Шоукросс, Муньеса, Мартинс Инди, Кэмерон, Аллен, Уэлан, Арнаутович, Шакири, Джонсон, Берахино.
Вест ХэмАдриан, Рид, Коллинз, Масуаку, Фонте, Нордтвейт, Фернандеш, Лансини, Куяте, Айю, Кальери.

 

Сандерленд – Борнмут
Дата проведения
29 апреля, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика
СандерлендПикфорд, О′Ши, Лав, Манкильо, Коне, Хазри, Ндонг, Пиенар, Борини, Аничебе, Дефо.
БорнмутБоруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Кук, Артер, Пью, Фрэйзер, Кинг, Афобе.

 

Вест Бромвич – Лестер
Дата проведения
29 апреля, 17.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Вест БромвичФостер, Маколи, Ньом, Доусон, Эванс, Якоб, Ливермор, Шадли, Моррисон, Брант, Рондон.
ЛестерШмейхель, Беналуан, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Окадзаки, Варди.

 

Саутгемптон – Халл
Дата проведения
29 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
СаутгемптонФорстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Буфаль, Редмонд, Дэвис, Габбьядини, Ромеу.
ХаллЯкупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Аль-Мухаммади, Ндиайе, Клукас, Эвандро, Маркович, Гросицки, Ньяссе.

 

Кристал Пэлас – Бернли
Дата проведения
29 апреля, 19.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Суонси
Дата проведения
30 апреля, 14.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Челси
Дата проведения
30 апреля, 16.05, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Мидлсбро – Манчестер Сити
Дата проведения
30 апреля, 16.05, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Арсенал
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Ливерпуль
Дата проведения
1 мая, 22.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 35-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Суонси», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Сити» – с «Мидлсбро», «Тоттенхэм»...

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