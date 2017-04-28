Чемпионат Англии. «Лестер» в гостях у «Вест Бромвича», «Саутгемптон» – «Халл»
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В 35-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Суонси», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Сити» – с «Мидлсбро», «Тоттенхэм» сразится с «Арсеналом», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Уотфорду».
Чемпионат Англии
35-й тур
Дата проведения
29 апреля, 17.00,
«Бет365 Стэдиум»
Сток Сити –
, Батленд , Шоукросс , Муньеса , Мартинс Инди , Кэмерон , Аллен , Уэлан , Арнаутович , Шакири , Джонсон .
Берахино
Вест Хэм –
, Адриан , Рид , Коллинз , Масуаку , Фонте , Нордтвейт , Фернандеш , Лансини , Куяте , Айю .
Кальери
Дата проведения
29 апреля, 17.00,
«Стэдиум оф Лайт»
Сандерленд –
, Пикфорд , О′Ши , Лав , Манкильо , Коне , Хазри , Ндонг , Пиенар , Борини , Аничебе .
Дефо
Борнмут –
, Боруц , Фрэнсис , Дэниэлс , Смит , Кук , Кук , Артер , Пью , Фрэйзер , Кинг .
Афобе
Дата проведения
29 апреля, 17.00,
«Хоторнс»
Вест Бромвич –
, Фостер , Маколи , Ньом , Доусон , Эванс , Якоб , Ливермор , Шадли , Моррисон , Брант .
Рондон
Лестер –
, Шмейхель , Беналуан , Фукс , Симпсон , Хут , Дринкуотер , Ндиди , Олбрайтон , Марез , Окадзаки .
Варди
Дата проведения
29 апреля, 17.00,
«Сент-Мэрис»
Саутгемптон –
, Форстер , Стивенс , Бертран , Соареш , Йосида , Тадич , Буфаль , Редмонд , Дэвис , Габбьядини .
Ромеу
Халл –
, Якупович , Магуайр , Раноккия , Робертсон , Аль-Мухаммади , Ндиайе , Клукас , Эвандро , Маркович , Гросицки .
Ньяссе
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ
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В 35-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Суонси», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Сити» – с «Мидлсбро», «Тоттенхэм»...
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