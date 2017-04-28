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Пилоты Ferrari опередили Mercedes в квалификации Гран-при России

29.04.2017 17:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при России, которая прошла в субботу на трассе "Сочи-автодром".

Пилоты Ferrari опередили Mercedes в квалификации Гран-при России
© REUTERS Hamad I Mohammed
Пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Четырехкратный чемпион мира показал лучшее время круга среди всех гонщиков — 1 минута 33,194 секунды. Второе время в квалификации показал напарник Феттеля по команде финн Кими Райкконен.

Третьим по результатам заездов стал еще один финский пилот, представитель Mercedes Валттери Боттас. Четвертое время показал напарник Боттаса, трехкратный чемпион Льюис Хэмилтон.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят будет стартовать в воскресной гонке 13-м. Напарник Квята, испанец Карлос Сайнс показал 11-е время.

Гонка в рамках Гран-при России пройдет в воскресенье.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянин Даниил Квят показал 13-е время, на две строчки ниже своего напарника Карлоса Сайнса.

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