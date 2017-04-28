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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг

29.04.2017 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в матче 35-го тура примеры с «Валенсией» (1:0, перерыв).

Таким образом, 32-летний португалец забил 367-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг (Испания, Англия,  Германия, Италия, Франция, Португалия).

Роналду опередил англичанина Джимми Гривза (366). Замыкает тройку Герд Мюллер (365).

 

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в матче 35-го тура примеры с «Валенсией» (1:0, перерыв).

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