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Владимир Пятенко: «Крумкачы» приехали на матч за 1,5 часа до игры? У меня такого опыта раньше не было»

29.04.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко подвел итог гостевой победе над «Нафтаном» (3:0) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

– Начали встречу не очень хорошо. Знали, как «Нафтан» действует, готовились и опасались соперника. Все-таки «Нафтан» еще ни одного поединка не выиграл и настраивался на нас. В первом тайме была равная игра, во втором мы добавили. Ребята молодцы, вытянули этот матч. Наконец-то забил нападающий.

– «Крумкачы» приехали на матч за полтора часа до игры. С чем это связано и не явилось ли это причиной невнятного первого тайма в вашем исполнении?

– У меня такого опыта раньше не было. Все-таки 230 километров ехать. Поговорил с ребятами и выяснил, что у них этот опыт имеется. Разбили наш путь на два этапа: полтора часа проехали и остановились минут на 30-40 пообедать, потом еще полтора часа езды. В принципе, ноги не затекли. Но, пожалуй, невнятная игра в первом тайме все-таки была связана с переездом, да и поле мягкое, а мы тренируемся на искусственном. Во втором тайме приспособились и победили, – сказал Пятенко.

 
 
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Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко подвел итог гостевой победе над «Нафтаном» (3:0) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

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