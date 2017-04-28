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Виталий Жуковский: «Не могу понять, что нужно, чтобы мяч залетел. Совершенно не могу понять»

29.04.2017 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от «Минска» (0:2) в пятом туре чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

–  Тяжело что-то говорить. С первых минут активно накрывали соперника. Не давали пространства Омельянчуку, у которого хороший первый пас. Перекрывали зоны. Плотно работали в центре поля.

Моментов создали много, но обычный угловой на 35-й минуте завершился голом. Чович конечно исполнил, но и есть толика везенья. Нас это не сломило. Начали гнуть свою линию. В первом тайме нанесли 10 ударов, а «Минск» только один. К 70-й минуте у «Минска» было всего два удара – оба голевых.

Сегодня нас ничья не устраивала, и шли ва-банк до конца. И я не могу понять, что нужно, чтобы мяч залетел. Совершенно не могу понять.

Мы готовились к сопернику. Мне понравилось разбирать их. Команда часто варьирует систему игру, много работает через низ. Нашли бреши в центральной зоне, но не использовали их, – сказал Жуковский.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от «Минска» (0:2) в пятом туре чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Андрей...

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