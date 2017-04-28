В матче 31-го тура бундеслиги «Бавария», разгромив «Вольфсбург» (6:0), досрочно стала чемпионом.

За три тура до конца чемпионата Германии «Бавария» на 10 очков опережает «РБ Лейпциг» и на 16 – дортмундскую «Боруссию».

Мюнхенский клуб выиграл 27-й титул в истории и пятый, рекордный для лиги, подряд.