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«Бавария» стала чемпионом 5-й раз подряд

29.04.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 31-го тура бундеслиги «Бавария», разгромив «Вольфсбург» (6:0), досрочно стала чемпионом.

За три тура до конца чемпионата Германии «Бавария» на 10 очков опережает «РБ Лейпциг» и на 16 – дортмундскую «Боруссию».

Мюнхенский клуб выиграл 27-й титул в истории и пятый, рекордный для лиги, подряд.

 

 
 
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В матче 31-го тура бундеслиги «Бавария», разгромив «Вольфсбург» (6:0), досрочно стала чемпионом.

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