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Виталий Жуковский: «Общался ли с Будаковым? Нет. Когда закончится разбирательства, пускай подходит ко мне, и мы все обсудим»

29.04.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Минском» (0:2) рассказал о ситуации в команде.

– Конечно, на нас давит серия поражений и «минус 7» очков. Да даже если бы их не было, давило бы отсутствие результата.

– То, что до сих пор не закрыты дела над футболистами, замешанными в «договорняке», влияет?

– Нет. Совершенно не влияет.

– На своей знаменитой пресс-конференции вы называли фамилию Александра Будакова. Но в итоговом списке АБФФ и правоохранительных органов его нет. Общались с ним на эту тему?

– Нет. Когда все закончится, пускай ко мне приходит, и мы все обсудим. И я могу на пресс-конференции объяснить почему тогда так сказал.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Минском» (0:2) рассказал о ситуации в команде.

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