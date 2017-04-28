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Виталий Жуковский: «Общался ли с Будаковым? Нет. Когда закончится разбирательства, пускай подходит ко мне, и мы все обсудим»
29.04.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Минском» (0:2) рассказал о ситуации в команде.
– Конечно, на нас давит серия поражений и «минус 7» очков. Да даже если бы их не было, давило бы отсутствие результата.
– То, что до сих пор не закрыты дела над футболистами, замешанными в «договорняке», влияет?
– Нет. Совершенно не влияет.
– На своей
– Нет. Когда все закончится, пускай ко мне приходит, и мы все обсудим. И я могу на пресс-конференции объяснить почему тогда так сказал.
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Виталий Жуковский: «Общался ли с Будаковым? Нет. Когда закончится разбирательства, пускай подходит ко мне, и мы все обсудим»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Минском» (0:2) рассказал о ситуации в команде.
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