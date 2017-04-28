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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Эспаньола», «Реал» одолел «Валенсию»

29.04.2017 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 35-м туре примеры «Реал» сыграет с «Валенсией», «Лас-Пальмас» примет «Атлетико», «Эспаньол» встретится с «Барселоной».

Чемпионат Испании 

35-й тур

Вильярреал – Спортинг Хихон 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
28 апреля, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33 Сольдадо, 2:0 – 47 Бакамбу, 3:0 – 59 Бакамбу, 3:1 – 73 Дуглас Перейра.
ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сориано, Сориано (Тригерос, 88), Сольдадо (Адриан, 76), Бакамбу (Сансоне, 69).
Спортинг ХихонКуэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Аморебьета (Родригес, 52), Хорхе Мере, Лопес, Кармона (Альварес, 67), Хави Торрес, Микель Весга (Бурги, 46), Гомес, Чоп.
Предупреждения:
Аморебьета (35), Дос Сантос (64), Бонера (84).
Реал Сосьедад – Гранада 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
29 апреля, 14.00, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Вела, 1:1 – 65 Рамос, 2:1 – 84 Хуанми.
Реал СосьедадРульи, Сальдуа, Навас, Гонсалес, Берчиче, Прието (Каналес, 70), Ильярраменди, Гранеро (Сурутуса, 59), Вела (Баутиста, 78), Хуанми, Ойарсабаль.
ГранадаОчоа, Фулькье, Хонгла, Ингасон, Сильва, Ангбан, Агбо, Куэнка, Перейра, Малле (Бога, 64), Рамос (Понсе, 68).
Предупреждения:
Ангбан (42), Понсе (80), Хонгла (87).
Реал Мадрид – Валенсия 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
29 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Роналду, 1:1 – 82 Парехо, 2:1 – 86 Марсело.
Реал МадридНавас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Васкес, 90), Каземиро, Кроос, Хамес (Асенсио, 66), Роналду, Бензема (Мората, 72).
ВаленсияДиего Алвес, Гарай, Тони Лато (Гайя, 86), Монтойя, Мангаля, Парехо, Солер, Орельяна (Баккали, 89), Нани (Родриго, 70), Санти Мина, Мунир.
Предупреждения:
Парехо (21), Тони Лато (25), Каземиро (52), Гарай (56), Мангаля (64), Мората (77), Модрич (82).
Лас-Пальмас – Атлетико 0:5 (0:3, 0:2)
Дата проведения
29 апреля, 19.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 2 Гамейро, 0:2 – 17 Сауль, 0:3 – 18 Гамейро, 0:4 – 72 Парти, 0:5 – 90 Торрес.
Лас-ПальмасВарас, Гарсия Сантана, Кастельяно, Маседо, Бигас, Боатенг, Халилович (Момо, 64), Домингес (Гарсия, 68), Меса, Хесе, Сантана (Кастельяно, 75).
АтлетикоОблак, Савич, Филипе Луис, Хименес (Парти, 67), Люка Эрнандес, Сауль, Габи, Коке, Гайтан, Гризманн (Корреа, 71), Гамейро (Торрес, 58).
Предупреждения:
Боатенг (6), Сауль (14), Савич (31), Хесе (32), Халилович (56), Гайтан (61), Парти (89).
Удаление:
Боатенг (65).
Эспаньол – Барселона 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 апреля, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЭспаньолЛопес, Лопес, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Хави Фуэго, Лопес Сильва, Пьятти, Морено, Кайседо.
Барселонатер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш, Неймар, Месси, Суарес.
Предупреждение:
Морено (14).
Осасуна – Депортиво
Дата проведения
30 апреля, 13.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Бетис – Алавес
Дата проведения
30 апреля, 17.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Эйбар – Леганес
Дата проведения
30 апреля, 19.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Сельта – Атлетик
Дата проведения
30 апреля, 21.45, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Малага – Севилья
Дата проведения
1 мая, 22.00, «Ла Росаледа»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В 35-м туре примеры «Реал» сыграет с «Валенсией», «Лас-Пальмас» примет «Атлетико», «Эспаньол» встретится с «Барселоной».

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