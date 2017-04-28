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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Эспаньола», «Реал» одолел «Валенсию»
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В 35-м туре примеры «Реал» сыграет с «Валенсией», «Лас-Пальмас» примет «Атлетико», «Эспаньол» встретится с «Барселоной».
Чемпионат Испании
35-й тур
- Дата проведения
-
28 апреля, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
1:0 –
33 Сольдадо,
2:0 –
47 Бакамбу,
3:0 –
59 Бакамбу,
3:1 –
73 Дуглас Перейра.
Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сориано, Сориано (Тригерос, 88), Сольдадо (Адриан, 76), Бакамбу (Сансоне, 69).
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Аморебьета (Родригес, 52), Хорхе Мере, Лопес, Кармона (Альварес, 67), Хави Торрес, Микель Весга (Бурги, 46), Гомес, Чоп.
- Предупреждения:
-
Аморебьета
(35), Дос Сантос
(64), Бонера
(84).
- Дата проведения
-
29 апреля, 14.00, «Аноэта»
- Голы:
-
1:0 –
45 Вела,
1:1 –
65 Рамос,
2:1 –
84 Хуанми.
Реал Сосьедад –
Рульи, Сальдуа, Навас, Гонсалес, Берчиче, Прието (Каналес, 70), Ильярраменди, Гранеро (Сурутуса, 59), Вела (Баутиста, 78), Хуанми, Ойарсабаль.
Гранада –
Очоа, Фулькье, Хонгла, Ингасон, Сильва, Ангбан, Агбо, Куэнка, Перейра, Малле (Бога, 64), Рамос (Понсе, 68).
- Предупреждения:
-
Ангбан
(42), Понсе
(80), Хонгла
(87).
- Дата проведения
-
29 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
1:0 –
27 Роналду,
1:1 –
82 Парехо,
2:1 –
86 Марсело.
Реал Мадрид –
Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Васкес, 90), Каземиро, Кроос, Хамес (Асенсио, 66), Роналду, Бензема (Мората, 72).
Валенсия –
Диего Алвес, Гарай, Тони Лато (Гайя, 86), Монтойя, Мангаля, Парехо, Солер, Орельяна (Баккали, 89), Нани (Родриго, 70), Санти Мина, Мунир.
- Предупреждения:
-
Парехо
(21), Тони Лато
(25), Каземиро
(52), Гарай
(56), Мангаля
(64), Мората
(77), Модрич
(82).
- Дата проведения
-
29 апреля, 19.30, «де Гран Канария»
- Голы:
-
0:1 –
2 Гамейро,
0:2 –
17 Сауль,
0:3 –
18 Гамейро,
0:4 –
72 Парти,
0:5 –
90 Торрес.
Лас-Пальмас –
Варас, Гарсия Сантана, Кастельяно, Маседо, Бигас, Боатенг, Халилович (Момо, 64), Домингес (Гарсия, 68), Меса, Хесе, Сантана (Кастельяно, 75).
Атлетико –
Облак, Савич, Филипе Луис, Хименес (Парти, 67), Люка Эрнандес, Сауль, Габи, Коке, Гайтан, Гризманн (Корреа, 71), Гамейро (Торрес, 58).
- Предупреждения:
-
Боатенг
(6), Сауль
(14), Савич
(31), Хесе
(32), Халилович
(56), Гайтан
(61), Парти
(89).
- Удаление:
-
Боатенг
(65).
- Дата проведения
-
29 апреля, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
Эспаньол –
Лопес, Лопес, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Хави Фуэго, Лопес Сильва, Пьятти, Морено, Кайседо.
Барселона –
тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш, Неймар, Месси, Суарес.
- Предупреждение:
-
Морено
(14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
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В 35-м туре примеры «Реал» сыграет с «Валенсией», «Лас-Пальмас» примет «Атлетико», «Эспаньол» встретится с «Барселоной».
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