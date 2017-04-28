﻿ Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. «Борисфен» вышел вперед в серии с «Гродно-93», «Цмокі» обыграли «Рубон». 21.by
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Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. «Борисфен» вышел вперед в серии с «Гродно-93», «Цмокі» обыграли «Рубон»

29.04.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошли полуфинальные матчи чемпионата Беларуси среди мужских команд.

Чемпионат Беларуси

Мужчины

1/2 финала

Гродно-93 – Борисфен – 85:89 (23:15, 23:16, 22:28, 17:30)

В серии ведет «Борисфен» – 2:1.

Статистика матча

Рубон – Цмокі-Мінск – 75:116 (20:30, 22:25, 14:33, 19:28)

«Цмокі» ведут в серии – 1:0.

Статистика матча

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня прошли полуфинальные матчи чемпионата Беларуси среди мужских команд.

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