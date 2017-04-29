﻿ Виталий Жуковский: «Мой разговор с милиционером? Он спрашивал, не хочу ли я устроиться к ним на работу». 21.by
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Виталий Жуковский: «Мой разговор с милиционером? Он спрашивал, не хочу ли я устроиться к ним на работу»

29.04.2017 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после игры с «Минском» (0:2) рассказал о своей беседе с милиционером.

– В первом тайме у вас был разговор с милиционером, что произошло и почему он к вам подошел?

– Спрашивал, не хочу ли  я устроиться к ним на работу.

– И что вы ответили?

– Я сказал, что подумаю.  Он говорит: ну посмотри, ты вроде так неплохо выглядишь, антропометрия у тебя неплохая, давай поработаем.  Я его попросил, чтоб на досмотре был женский пол, но он пока не решает эти вопросы.

– А если серьезно?

– Я серьезно говорю, – сказал Жуковский.

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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после игры с «Минском» (0:2) рассказал о своей беседе с милиционером.

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