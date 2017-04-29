Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после игры с «Минском» (0:2) рассказал о своей беседе с милиционером.

– В первом тайме у вас был разговор с милиционером, что произошло и почему он к вам подошел?

– Спрашивал, не хочу ли я устроиться к ним на работу.

– И что вы ответили?

– Я сказал, что подумаю. Он говорит: ну посмотри, ты вроде так неплохо выглядишь, антропометрия у тебя неплохая, давай поработаем. Я его попросил, чтоб на досмотре был женский пол, но он пока не решает эти вопросы.

– А если серьезно?

– Я серьезно говорю, – сказал Жуковский.

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