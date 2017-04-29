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Виталий Жуковский: «Мой разговор с милиционером? Он спрашивал, не хочу ли я устроиться к ним на работу»
29.04.2017 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после игры с «Минском» (0:2) рассказал о своей беседе с милиционером.
– В первом тайме у вас был разговор с милиционером, что произошло и почему он к вам подошел?
– Спрашивал, не хочу ли я устроиться к ним на работу.
– И что вы ответили?
– Я сказал, что подумаю. Он говорит: ну посмотри, ты вроде так неплохо выглядишь, антропометрия у тебя неплохая, давай поработаем. Я его попросил, чтоб на досмотре был женский пол, но он пока не решает эти вопросы.
– А если серьезно?
– Я серьезно говорю, – сказал Жуковский.
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Виталий Жуковский: «Мой разговор с милиционером? Он спрашивал, не хочу ли я устроиться к ним на работу»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после игры с «Минском» (0:2) рассказал о своей беседе с милиционером.
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