МИНСК, 29 апр — Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира турнира в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составляет более 700 тысяч долларов, сообщает Sputnik.

Полуфинальный поединок теннисного турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте между россиянкой Марией Шараповой и француженкой Кристиной Младенович состоялся в субботу, 29 апреля. Игра завершилась со счетом 6:3, 5:7, 4:6. Соперницы провели на корте два часа 38 минут.

В финале соревнований Младенович будет противостоять победительница матча между румынкой Симоной Халеп (4-й номер посева) и немкой Лаурой Зигемунд.

Напомним, турнир в Штутгарте стал первым официальным соревнованием для 30-летней российской теннисистки, которая отбывала 15-месячную дисквалификацию из-за употребления мельдония.

WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 проводится в Штутгарте с 2006 года, ранее теннисистки играли в пригороде — Фильдерштадте. Шарапова побеждала здесь три раза (2012, 2013, 2014). Два последних года победа доставалась нынешней "первой ракетке" турнира немке Ангелике Кербер.