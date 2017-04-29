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Турнир в Штутгарте: Шарапова проиграла Младенович и не вышла в финал
29.04.2017 19:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира турнира в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составляет более 700 тысяч долларов, сообщает Sputnik.
Полуфинальный поединок теннисного турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте между россиянкой Марией Шараповой и француженкой Кристиной Младенович состоялся в субботу, 29 апреля. Игра завершилась со счетом 6:3, 5:7, 4:6. Соперницы провели на корте два часа 38 минут.
В финале соревнований Младенович будет противостоять победительница матча между румынкой Симоной Халеп (4-й номер посева) и немкой Лаурой Зигемунд.
Напомним, турнир в Штутгарте стал первым официальным соревнованием для 30-летней российской теннисистки, которая отбывала 15-месячную дисквалификацию из-за употребления мельдония.
WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 проводится в Штутгарте с 2006 года, ранее теннисистки играли в пригороде — Фильдерштадте. Шарапова побеждала здесь три раза (2012, 2013, 2014). Два последних года победа доставалась нынешней "первой ракетке" турнира немке Ангелике Кербер.
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Турнир в Штутгарте стал для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, истекшей 26 апреля.
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