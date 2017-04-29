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Энтони Джошуа досрочно победил Владимира Кличко
30.04.2017 01:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
На стадионе «Уэмбли» (Лондон, Великобритания) Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.
По ходу боя Кличко побывал в нокдауне в 5-м раунде, Джошуа – в 6-м. В 11-м раунде Джошуа 2 раза отправлял оппонента в нокдаун, а после запер Кличко у канатов, осыпая ударами и вынудив рефери остановить бой.
На кону поединка стояли титулы IBF и WBA в супертяжелом весе. Бой посетили 90 тысяч человек – зрительский рекорд для боксерских поединков в Англии.
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На стадионе «Уэмбли» (Лондон, Великобритания) Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.
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