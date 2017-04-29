﻿ Драфт НХЛ-2017. «Нью-Джерси» выиграл на лотерее общий 1-й выбор, «Филадельфия» – 2-й, «Даллас» – 3-й. 21.by
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Драфт НХЛ-2017. «Нью-Джерси» выиграл на лотерее общий 1-й выбор, «Филадельфия» – 2-й, «Даллас» – 3-й

30.04.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ провела драфт-лотерею, которая определила, в каком порядке клубы, не попавшие в плей-офф, а также новичок чемпионата «Вегас» будут выбирать молодых игроков на драфте-2017.

Право общего первого выбора досталось «Нью-Джерси», чьи шансы на выигрыш составляли 8,5%.

Лотерею за второй пик выиграла «Филадельфия» (вероятность этого составляла 2,2%), а за третий – «Даллас» (5,8%).

Места с первого по 15-е распределились так:

1. «Нью-Джерси»

2. «Филадельфия»

3. «Даллас»

4. «Колорадо»

5. «Ванкувер»

6. «Вегас»

7. «Аризона»

8. «Баффало»

9. «Детройт»

10. «Флорида»

11. «Лос-Анджелес»

12. «Каролина»

13. «Виннипег»

14. «Тампа-Бэй»

15. «Айлендерс»

Драфт НХЛ-2017 пройдет в Чикаго 23-24 июня. Его главные фавориты – нападающие Нолан Патрик («Брэндон», WHL), Нико Хишир («Галифакс», QMJHL) и Габриэль Виларди («Виндзор», OHL).

 
 
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НХЛ провела драфт-лотерею, которая определила, в каком порядке клубы, не попавшие в плей-офф, а также новичок чемпионата «Вегас» будут выбирать молодых игроков на...

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