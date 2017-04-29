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Арнольд Шварценеггер: «Надеюсь, Кличко и Джошуа проведут реванш»

30.04.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Актер и политик Арнольд Шварценеггер, который присутствовал вчера на бое Владимира Кличко и Энтони Джошуа в Лондоне, поделился впечатлениями о поединке.

«Это был один из самых захватывающих боев, которые я видел. Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с отличным боем. Надеюсь увидеть реванш», – написал Арнольд в твиттере.

Напомним, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

 
 
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Актер и политик Арнольд Шварценеггер, который присутствовал вчера на бое Владимира Кличко и Энтони Джошуа в Лондоне, поделился впечатлениями о поединке.

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