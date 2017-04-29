Актер и политик Арнольд Шварценеггер, который присутствовал вчера на бое Владимира Кличко и Энтони Джошуа в Лондоне, поделился впечатлениями о поединке.

«Это был один из самых захватывающих боев, которые я видел. Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с отличным боем. Надеюсь увидеть реванш», – написал Арнольд в твиттере.

Напомним, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

One of the most exciting fights I’ve ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there’s a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8 — Arnold (@Schwarzenegger) 29 апреля 2017 г.