Актер и политик Арнольд Шварценеггер, который присутствовал вчера на бое Владимира Кличко и Энтони Джошуа в Лондоне, поделился впечатлениями о поединке.

«Это был один из самых захватывающих боев, которые я видел. Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с отличным боем. Надеюсь увидеть реванш», – написал Арнольд в твиттере.

Напомним, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.