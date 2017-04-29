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Снукер. Чемпионат мира. Финал. Селби сыграет с Хиггинсом
30.04.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
30 апреля стартует финал чемпионата мира по снукеру. Марк Селби встретится с Джоном Хиггинсом.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд
Финал
30 апреля – 1 мая
Марк Селби (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия)
Начало первой сессии – 16.00 (30 апреля)
Начало второй сессии – 21.00 (30 апреля)
Начало третьей сессии – 16.00 (1 мая)
Начало четвертой сессии – 21.00 (1 мая)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – белорусское. Максимальное число фреймов – 35.
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30 апреля стартует финал чемпионата мира по снукеру.
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