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Снукер. Чемпионат мира. Финал. Селби сыграет с Хиггинсом

30.04.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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30 апреля стартует финал чемпионата мира по снукеру. Марк Селби встретится с Джоном Хиггинсом.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

Финал

30 апреля – 1 мая

Марк Селби (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия)

Начало первой сессии – 16.00 (30 апреля)

Начало второй сессии – 21.00 (30 апреля)

Начало третьей сессии – 16.00 (1 мая)

Начало четвертой сессии – 21.00 (1 мая)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – белорусское. Максимальное число фреймов – 35.

 
 
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30 апреля стартует финал чемпионата мира по снукеру.

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