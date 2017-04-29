Форвард «Юности» Александр Когалев близок к переходу в минское «Динамо».

В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист набрал 22 (9+13) очка в 30 матчах регулярного сезона. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 12 встречах. В Лиге чемпионов Когалев набрал 2 (1+1) очка в 6 поединках и забил самый красивый гол турнира.

Напомним, что сейчас хоккеист находится в расположении сборной Беларуси.