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Belarushockey.com: Когалев близок к переходу в минское «Динамо»

30.04.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Юности» Александр Когалев близок к переходу в минское «Динамо».

В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист набрал 22 (9+13) очка в 30 матчах регулярного сезона. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 12 встречах. В Лиге чемпионов Когалев набрал 2 (1+1) очка в 6 поединках и забил самый красивый гол турнира.

Напомним, что сейчас хоккеист находится в расположении сборной Беларуси.

 
 
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Форвард «Юности» Александр Когалев близок к переходу в минское «Динамо».

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