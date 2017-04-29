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Belarushockey.com: Когалев близок к переходу в минское «Динамо»
30.04.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Юности» Александр Когалев близок к переходу в минское «Динамо».
В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист набрал 22 (9+13) очка в 30 матчах регулярного сезона. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 12 встречах. В Лиге чемпионов Когалев набрал 2 (1+1) очка в 6 поединках и забил самый красивый гол турнира.
Напомним, что сейчас хоккеист находится в расположении сборной Беларуси.
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Форвард «Юности» Александр Когалев близок к переходу в минское «Динамо».
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