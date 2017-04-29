Защитник «Энергетика-БГУ» (Д2) Арам Абдаль-Маджид рассказал, почему не получилось дорасти до игрока уровня сборной.

— Ты говорил о том, что разочаровался в футболе. Это разочарование может быть обусловлено тем, что так и не удалось заиграть на высоком уровне?

— Да, скорее всего. У меня были амбиции очень большие, их я не реализовал. Везде нужно было ехать на просмотр, но я считал себя таким мастером, что не считал нужным их проходить. Это заблуждение многих молодых ребят, и мое тоже.

— Но в 2014 году ты говорил, что одна из команд высшей лиги готова была тебя взять без просмотра, чуть ли не травмированным.

— Это был могилевский «Днепр». Но только не из высшей лиги, а когда он уже претендовал на повышение в классе, в сезоне-2012. Играя за «Березу», я получил травму в пятом туре, но могилевчан это не смутило, они были готовы меня забрать себе. Я поговорил с Лухвичем, Гуриновичем, они сказали, чтобы оставался в «Березе», я был нужен команде. А я такой человек, которому финансовая сторона важна, конечно, но в первую очередь я очень сильно болею за дело. У нас тогда очень хороший коллектив подобрался. Помню, Стаин наколотил кучу голов, но почему-то его даже на просмотр в «Динамо-Минск» не позвали. Почему? Не могу понять. Это человек-гол. Но Андрей в итоге ушел из футбола, работает в Москве, деятельность связана с программированием. И совсем не жалеет, что ушел из спорта.

— Давай представим, что ты игрок высшей лиги, получаешь хорошую зарплату. Чувство несправедливости пропадет?

— Понимаешь, тут я не говорю о собственном чувстве, играю я в высшей лиге или нет. Дело в том, что в любой команде, какую ни копни, какой-то блат, как я сказал. Не знаю, почему так. Я на это не обращал раньше внимание, мне было все равно, потому что думал о том, как самому попасть в состав. Но потом переосмыслил и увидел, почему у нас футбол не развивается. Все потому же: кто-то за кого-то попросил – в состав поставили, кто-то кому-то посоветовал – игрок пришел. Я же убежден, что нужно обращать внимание и помогать тем, кто хорошо работает.

— А ты хорошо работал?

— Да, вполне, но моя главная ошибка в том, что в какой-то момент я понял, что уже мастер, возомнил себя великим футболистом. Лет в 20. Иваныч мне говорил «ты еще никто», а я, в свою очередь, его не слушал. Дмитрий Денисюк на тренировке мне сказал нести ворота, а я все рукой махал, не хотел, ведь я же игрок основного состава. Какие ворота? И после этого меня глушили полгода: я качал мячи, надевал сетку на ворота. И все это после того случая.

— Ты сейчас это все со смехом вспоминаешь.

— Да, но это сейчас, тогда было не до смеха. Тогда мне было 18 лет, играл без замен в основном составе, а меня просят отнести ворота. Может, надо было и жестче со мной тогда поступать, объяснять.

— У тебя, как говорится, не поперло. И сейчас тебя больше знают не за какие-то заслуги в футболе, а благодаря экзотическому имени. Как ты это воспринимаешь?

— Привык уже. Да и как знают? Особо и не знают, если честно. Конечно, мне хотелось поменять все, заслужить уважение благодаря своим достижениям. Но я играл, получал удовольствие. И в определенный момент понял, что не стоит ничего менять, смирился.

— Твои амбиции никогда не распространялись на сборную?

— Так я поиграл во всех сборных, до молодежной. И считал, что без меня команда не сможет играть. Оказалось, что смогла. Сыграли определенные факторы, почему в итоге дальше не пошел. Какие? Это уже не для прессы. Случилось как случилось, – сказал Абдаль-Маджид.