МИНСК, 30 апр — Sputnik. Британский боксер Энтони Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли" победил украинца Владимира Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на пол ринга.

Для британца эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях. Кличко потерпел пятое поражение (четыре — нокаутом) в 69 поединках. Поражение на стадионе "Уэмбли" стало для украинца вторым подряд: в ноябре 2015 гола Кличко уступил другому боксеру из Великобритании — Тайсону Фьюри. До этого он не проигрывал на проятжении практически 11 лет.

Поединок собрал аншлаг — около 90 тысяч зрителей, что стало кассовым рекордом стадиона.

В ожидании реванша

Промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе "Миллениум" в Кардиффе или где-нибудь в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.

"Это был один из лучших боев в супертяжелом весе. Думаю, если люди захотят увидеть реванш, он состоится. Энтони не возражал бы против боя в Германии, но раньше октября он не будет готов, да и Владимир получил серьезное рассечение", — сказал Херн.

Известный промоутер Кирилл Пчельников считает, что Владимир Кличко заслужил почет и уважение за бой с Джошуа, но его эпоха ушла.

Он признался, что не является фанатом украинского боксера, но во вчерашнем бое Кличко выглядел достойно. Промоутер не исключил, что боец еще продолжит выступать, но давать звездные бои он уже не может.

Президентская оценка

Президент Украина Петр Порошенко поблагодарил украинского боксера за борьбу, назвав поединок "достойным"

"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир", — написал украинский лидер на своей странице в Фейсбуке.

Братская поддержка

Мэр Киева Виталий Кличко назвал поединок своего брата Владимира против британца Энтони Джошуа боем гладиаторов, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на местные СМИ.

Виталий Кличко отметил, что "Владимир доминировал, имел все шансы победить, но случилось так, как есть". Он не стал отвечать за брата на вопрос "что дальше?", отметив Владимир сам сделает заявление в ближайшее время.

"Я поддержу брата в любом его решении"- сказал Виталий Кличко.