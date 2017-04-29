Министр спорта и туризма Александр Шамко заявил, что обеспечить эффективную работу спортивных объектов в Беларуси помогут новые формы маркетинга и рекламы.

«Для обеспечения более полной загрузки спортобъектов немало резервов. Это касается и внедрения современных подходов по пропаганде спорта, рекламе объектов, в том числе с широким использованием интернета, соцсетей.

Наши спортобъекты недостаточно активно проводят на своей базе пиар-акции, креативные массовые мероприятия, мало внешней рекламы и продвижения в СМИ. К примеру, проехав по Могилеву, ни на одном билборде я не увидел пропаганды здорового образа жизни, рекламы каких-либо спортивных мероприятий.

Нужны новые идеи, инновационные подходы, креативные проекты. Конечно, никто не ждет сиюминутного результата. Но нужно создать условия, необходимы настойчивость и целенаправленная работа», – заявил Шамко.