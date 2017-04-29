Мужская сборная Беларуси с 10 апреля тренируется в российском Кировске.

В составе команды находятся семь биатлонистов. Сбор завершится 30 апреля. Планы команды будут определены позже.

В Кировске сборной руководит рекомендованный на пост старшего тренера Василий Большаков и опытный тренер из России, который должен принять решение по дальнейшей работе с белорусской командой.