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Sputnik.by: известный российский тренер находится на сборе мужской сборной Беларуси
30.04.2017 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужская сборная Беларуси с 10 апреля тренируется в российском Кировске.
В составе команды находятся семь биатлонистов. Сбор завершится 30 апреля. Планы команды будут определены позже.
В Кировске сборной руководит рекомендованный на пост старшего тренера Василий Большаков и опытный тренер из России, который должен принять решение по дальнейшей работе с белорусской командой.
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Мужская сборная Беларуси с 10 апреля тренируется в российском Кировске.
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