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Sputnik.by: известный российский тренер находится на сборе мужской сборной Беларуси

30.04.2017 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мужская сборная Беларуси с 10 апреля тренируется в российском Кировске.

В составе команды находятся семь биатлонистов. Сбор завершится 30 апреля. Планы команды будут определены позже.

В Кировске сборной руководит рекомендованный на пост старшего тренера Василий Большаков и опытный тренер из России, который должен принять решение по дальнейшей работе с белорусской командой.

 
 
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Мужская сборная Беларуси с 10 апреля тренируется в российском Кировске.

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