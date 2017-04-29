Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин поделился ожиданиями от финального матча Кубка Беларуси, а также выразил надежду на успешное завершение ближайших матчей в чемпионате Беларуси.

– Возможная победа в Кубке станет определенным толчком для команды. Это отличный эмоциональный фон как для нас, так и для всего города. Болельщики и так замечательные, но на кону особенное достижение и выход в еврокубки, которое приведет на стадион еще больше людей. До этого брестчане ходили на «Динамо-Минск», а сейчас, при удачном стечении обстоятельств, есть шанс всем вместе поддержать родную команду. Все игроки чувствуют это и понимают, что мы можем бороться за самые высокие места.

Честно говоря, хочется попробовать свои силы против европейских команд, сравнить уровень. Ну и в чемпионате, имея в активе трофей, дела могут пойти гораздо лучше. Всегда есть желание не останавливаться на достигнутом и прибавлять как в игре, так и в плане количества трофеев.

Но сейчас надо забыть о финале. У нас много дел в чемпионате, да и календарь непростой, практически без пауз. Догонять всегда непросто, главное вовремя собраться, чтобы далеко не отпустить лидеров. Хочется быть вверху таблицы, но пока есть небольшой отрыв, который нужно устранить.

«Славия», «Ислочь» и «Слуцк» в ближайших турах – это рабочий календарь. «Ислочь» еще не набрала очков, но команда играющая, добротная. С одной стороны тяжело им, а с другой – это раненый зверь. Сложно предугадать, когда они могут выстрелить. «Слуцк» неплохо смотрелся против «Шахтера» в Кубке. Уверен, ближайшие матч будут интересными. Надеемся набрать максимум очков, – сказал Букаткин.