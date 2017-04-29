﻿ Гостями сегодняшней программы Ходасевича на «Минской волне» станут Мацкевич и Хомутовский. 21.by
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Гостями сегодняшней программы Ходасевича на «Минской волне» станут Мацкевич и Хомутовский

30.04.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.

«Сегодня говорим о футболе вместе с комментатором Сергеем Мацкевичем и всем известным Василием Хомутовским. Начинаем в 16.05 на «Минской волне».

Ваши вопросы и наблюдения оставляйте в паблике программы «Время футбола». Ответим и зачитаем или в эфире сегодня, или чуть погодя на том же месте. Мы активно практикуем обратную связь.

Смотрим и говорим о белорусском футболе!» – написал Ходасевич в своем статусе на Tribuna.com.

 
 
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Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.

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