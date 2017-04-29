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Гостями сегодняшней программы Ходасевича на «Минской волне» станут Мацкевич и Хомутовский
30.04.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.
«Сегодня говорим о футболе вместе с комментатором Сергеем Мацкевичем и всем известным Василием Хомутовским. Начинаем в 16.05 на «Минской волне».
Ваши вопросы и наблюдения оставляйте в
Смотрим и говорим о белорусском футболе!» – написал Ходасевич в своем статусе на Tribuna.com.
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Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.
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