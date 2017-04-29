Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.

«Сегодня говорим о футболе вместе с комментатором Сергеем Мацкевичем и всем известным Василием Хомутовским. Начинаем в 16.05 на «Минской волне».

Ваши вопросы и наблюдения оставляйте в паблике программы «Время футбола» . Ответим и зачитаем или в эфире сегодня, или чуть погодя на том же месте. Мы активно практикуем обратную связь.

Смотрим и говорим о белорусском футболе!» – написал Ходасевич в своем статусе на Tribuna.com.