﻿ Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. «Борисфен» проиграл «Гродно-93», «Цмокi» против «Рубона». 21.by
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Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. «Борисфен» проиграл «Гродно-93», «Цмокi» против «Рубона»

30.04.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

1/2 финала

Гродно-93 – Борисфен 74:62 (17:11, 22:17, 13:25, 22:9)

Гродно-93: Каляев (15 + 5 под), Корж (12 + 4 под + 3 пас), Кузмин (11 + 11 под), Карасевич (11 + 7 под), Ситник (11 + +6 под + 4 пас).

Борисфен: Иванов (14 + 10 под), Козловец (13 + 13 под), Харкевич (12), Татур (11 + 5 под), Камарунас (6 + 6 пас), Агеенко (6 + 6 под).

Полная статистика матча

Счет в серии (до 3-х побед): 2-2.

Рубон – Цмокi-Мiнск – 14.00

Счет в серии (до 3-х побед): 0-1.

 
Теги: Гродно
 
 
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Чемпионат Беларуси 1/2 финала Гродно-93 – Борисфен 74:62 (17:11, 22:17, 13:25, 22:9) Гродно-93: Каляев (15 + 5 под), Корж (12 + 4 под + 3 пас), Кузмин (11 + 11 под), Карасевич (11 + 7 под), Ситник (11 + +6...

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