﻿ Бьорндален победил в спринте на собачьих упряжках, Домрачева – 3-я. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бьорндален победил в спринте на собачьих упряжках, Домрачева – 3-я

30.04.2017 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален победил в спринтерском забеге на собачьих упряжках на турнире Snørock, который прошел в Шушене.

В суперфинале Бьорндален на три секунды опередил свою жену, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву (3-е место) на 2,9 секунды.

«Отличное окончание недели тестирования лыж с гонкой на собачьих упряжках! Невероятные, незабываемые ощущения. Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать!» – написала Домрачева в инстаграме.

Бьорндален победил в спринте на собачьих упряжках, Домрачева – 3-я

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален победил в спринтерском забеге на собачьих упряжках на турнире Snørock, который прошел в Шушене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. «Борисфен» проиграл «Гродно-93», «Цмокi» против «Рубона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика