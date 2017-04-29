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Бьорндален победил в спринте на собачьих упряжках, Домрачева – 3-я
30.04.2017 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален победил в спринтерском забеге на собачьих упряжках на турнире Snørock, который прошел в Шушене.
В суперфинале Бьорндален на три секунды опередил свою жену, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву (3-е место) на 2,9 секунды.
«Отличное окончание недели тестирования лыж с гонкой на собачьих упряжках! Невероятные, незабываемые ощущения. Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать!» – написала Домрачева в
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален победил в спринтерском забеге на собачьих упряжках на турнире Snørock, который прошел в Шушене.
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