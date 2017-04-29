Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален победил в спринтерском забеге на собачьих упряжках на турнире Snørock, который прошел в Шушене.

В суперфинале Бьорндален на три секунды опередил свою жену, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву (3-е место) на 2,9 секунды.

«Отличное окончание недели тестирования лыж с гонкой на собачьих упряжках! Невероятные, незабываемые ощущения. Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать!» – написала Домрачева в инстаграме .