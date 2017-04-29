МИНСК, 30 апр — Sputnik. Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас одержал на трассе в Сочи свою первую в карьере победу в "Формуле-1".

Вторым в гонке финишировал победитель субботней квалификации, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из Ferrari, уступив победителю чуть больше чем полсекунды. Следом финишировал напарник Феттеля, гонщик из Финляндии Кими Райкконен.

Напарник Боттаса по команде, британец Льюис Хэмилтон, финишировал на четвертом месте.

Также очки в российском Гран-при заработали Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), Серхио Перес и Эстебан Окон (оба Force India), Нико Хюлькенберг (Renault), Фелипе Масса (Williams), Карлос Сайнс (Toro Rosso).

Российский пилот Даниил Квят в домашней гонке финишировал на 12-й позиции.