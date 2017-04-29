﻿ Первая победа в "Формуле-1": Боттас победил на Гран-при России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая победа в "Формуле-1": Боттас победил на Гран-при России

30.04.2017 16:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас одержал на трассе в Сочи свою первую в карьере победу в "Формуле-1".

Вторым в гонке финишировал победитель субботней квалификации, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из Ferrari, уступив победителю чуть больше чем полсекунды. Следом финишировал напарник Феттеля, гонщик из Финляндии Кими Райкконен.

Напарник Боттаса по команде, британец Льюис Хэмилтон, финишировал на четвертом месте.

Также очки в российском Гран-при заработали Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), Серхио Перес и Эстебан Окон (оба Force India), Нико Хюлькенберг (Renault), Фелипе Масса (Williams), Карлос Сайнс (Toro Rosso).

Российский пилот Даниил Квят в домашней гонке финишировал на 12-й позиции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 30 апр — Sputnik. Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас одержал на трассе в Сочи свою первую в карьере победу в "Формуле-1". Вторым в гонке финишировал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бьорндален победил в спринте на собачьих упряжках, Домрачева – 3-я
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика