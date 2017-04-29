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БАТЭ – «Шахтер». Януш, Лаптев и Родионов сыграют с первых минут

30.04.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы БАТЭ и «Шахтера» на матч пятого тура чемпионата Беларуси.

БАТЭ: Щербицкий, Яблонский, Милунович, Кендыш, Поляков, Иванич, Жавнерчик, Риос, Стасевич, Гордейчук, Родионов.

Запасные: Чичкан, Березкин, А.Володько, М.Володько, Рушевич, Джигеро, Гвилия.

Шахтер: Бушма, Матвейчик, Рыбак, Янушкевич, Бурко, Олехнович, Алексиевич, Багарич, Црепуля, Лаптев, Януш.

Запасные: Караджов, Селява, Сойри, Позняк, Златков, Шибун, Хижниченко.

Матч начнется в 18.30

 
 
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Стали известны составы БАТЭ и «Шахтера» на матч пятого тура чемпионата Беларуси.

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