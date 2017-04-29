МИНСК, 30 апр — Sputnik. Биатлонная семья Домрачева-Бьерндален попробовали силы в новом виде спорта — спринтерской гонке на собачьих упряжках на турнире в норвежском Шушене.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален в супер финале одержал победу, его супруга Дарья Домрачева была третьей, уступив мужу всего 2,9 секунды. Второе место занял норвежец Одланд Петтер Торслунд.



© Sputnik/ Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии

Дарья поблагодарила своего партнера по гонкам — собаку Рему "за супер скорость на дистанции". ДаДо не смогла сдержать восторга и написала в своем инстаграмме, что гонки оставили незабываемые ощущения.

"Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать!" — написала Домрачева в Instagram под хештегом #вафваф.



© Фото: вКонтакте/ Дарья Домрачева Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии

Кайса тут же откликнулась, отметив, что и ее приглашали на турнир выступить с этой же собакой, но она была занята. А вот в следующем году финская спортсменка пообещала включить гонку на собачьих упряжках в свой рабочий календарь.

Отметилась в Инстаграме Домрачевой и биатлонистка Мари Лауканен.

"У нас есть старая поговорка "flyingfinn", так называют быстрых финских спортсменов. Теперь ты видела двоих таких — Кайсу и Рему", — скромно написала Мари, выигравшая в сезоне-2017 пасьют на Кубке мира в Норвегии, где Домрачева была лишь 12-й.