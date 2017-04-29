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#вафваф: Домрачева посоветовала Макарайнен гонки на собачьих упряжках
30.04.2017 19:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр — Sputnik. Биатлонная семья Домрачева-Бьерндален попробовали силы в новом виде спорта — спринтерской гонке на собачьих упряжках на турнире в норвежском Шушене.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален в супер финале одержал победу, его супруга Дарья Домрачева была третьей, уступив мужу всего 2,9 секунды. Второе место занял норвежец Одланд Петтер Торслунд.
© Sputnik/
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии
Дарья поблагодарила своего партнера по гонкам — собаку Рему "за супер скорость на дистанции". ДаДо не смогла сдержать восторга и написала в своем инстаграмме, что гонки оставили незабываемые ощущения.
"Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать!" — написала Домрачева в Instagram под хештегом #вафваф.
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии
Кайса тут же откликнулась, отметив, что и ее приглашали на турнир выступить с этой же собакой, но она была занята. А вот в следующем году финская спортсменка пообещала включить гонку на собачьих упряжках в свой рабочий календарь.
© Sputnik/ Владимир Нестерович
Отметилась в Инстаграме Домрачевой и биатлонистка Мари Лауканен.
"У нас есть старая поговорка "flyingfinn", так называют быстрых финских спортсменов. Теперь ты видела двоих таких — Кайсу и Рему", — скромно написала Мари, выигравшая в сезоне-2017 пасьют на Кубке мира в Норвегии, где Домрачева была лишь 12-й.
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Кроме звездного семейства среди участников необычного турнира были биатлонисты Хенрик Л’Абе Лунн, Ларс Бергер.
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