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#вафваф: Домрачева посоветовала Макарайнен гонки на собачьих упряжках

30.04.2017 19:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 апр — Sputnik. Биатлонная семья Домрачева-Бьерндален попробовали силы в новом виде спорта — спринтерской гонке на собачьих упряжках на турнире в норвежском Шушене.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален в супер финале одержал победу, его супруга  Дарья Домрачева была третьей, уступив мужу всего 2,9 секунды. Второе место занял норвежец Одланд Петтер Торслунд.

#вафваф: Домрачева посоветовала Макарайнен гонки на собачьих упряжках
© Sputnik/
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии

Дарья поблагодарила своего партнера по гонкам — собаку Рему "за супер скорость на дистанции". ДаДо не смогла сдержать восторга и написала в своем инстаграмме, что гонки оставили незабываемые ощущения.

"Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать!" — написала Домрачева в Instagram под хештегом #вафваф. 

#вафваф: Домрачева посоветовала Макарайнен гонки на собачьих упряжках
© Фото: вКонтакте/ Дарья Домрачева
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии

Кайса тут же откликнулась, отметив, что и ее приглашали на турнир выступить  с этой же собакой, но она была занята. А вот в следующем году финская спортсменка пообещала включить гонку на собачьих упряжках в свой рабочий календарь.

#вафваф: Домрачева посоветовала Макарайнен гонки на собачьих упряжках
© Sputnik/ Владимир Нестерович
Домрачева начнет на Мальорке, остальные — в Раубичах

Отметилась в Инстаграме Домрачевой и биатлонистка Мари Лауканен.

"У нас есть старая поговорка  "flyingfinn", так называют быстрых финских спортсменов. Теперь ты видела двоих таких — Кайсу и Рему", — скромно написала Мари, выигравшая в сезоне-2017 пасьют на Кубке мира в Норвегии, где Домрачева была лишь 12-й.   

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме звездного семейства среди участников необычного турнира были биатлонисты Хенрик Л’Абе Лунн, Ларс Бергер.

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