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«Динамо» Брест – «Славия». 16-летний Кириленко дебютировал в высшей лиге
30.04.2017 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
16-летний форвард брестского «Динамо» Кирилл Кириленко вышел на замену на 78-й минуте игры против «Славии» (3:1), заменив Максима Чижа, оформившего дубль.
Таким образом, Кириленко дебютировал в высшей лиге.
Отметим, что нападающий имел возможность отличиться голом на 92-й минуте игры. Однако вратарь соперника Сямук парировал удар.
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16-летний форвард брестского «Динамо» Кирилл Кириленко вышел на замену на 78-й минуте игры против «Славии» (3:1), заменив Максима Чижа, оформившего дубль.
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