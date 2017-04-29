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Прервалась 13-матчевая серия ЦСКА без поражений при Гончаренко
30.04.2017 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В центральном матче 26-го тура чемпионата ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2).
Таким образом, ЦСКА впервые проиграл при белорусском тренере Викторе Гончаренко.
До этого армейцы не проигрывали на протяжении 13-ти матчей подряд и не пропускали в трех играх.
Следующий матч ЦСКА проведет против «Амкара».
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В центральном матче 26-го тура чемпионата ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2).
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