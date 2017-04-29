Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:2).

– Такие игры нравятся болельщикам. Потрясающая аура, сумасшедший накал. Если не брать счет и результат, то много позитивного было у нас. А еще в таких играх многое решают ошибки, вынужденные или невынужденные. Второй гол – ляп, который трудно объясним.

– Что скажете об игре Фернандеса?

– Марио на своем фланге много моментов создал, но через 15-20 минут «Спартак» перестроился. Зобнин фактически стал играть защитника.

– Что с Дзагоевым случилось?

– Утром он был готов играть, но после разминки ситуация изменилась.

– Судья дважды останавливал игру из-за болельщиков. Вам это было явно не на руку

– Понятно, что при таком счете затягивать матч и разбивать его на отрезки выгоднее тому, кто ведет в счете. Увы, наши болельщики поспособствовали тому, чтобы остановок было еще больше, – сказал Гончаренко.