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Виктор Гончаренко: «Разбивать игру на отрезки было выгоднее «Спартаку», но наши болельщики этому поспособствовали»
30.04.2017 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:2).
– Такие игры нравятся болельщикам. Потрясающая аура, сумасшедший накал. Если не брать счет и результат, то много позитивного было у нас. А еще в таких играх многое решают ошибки, вынужденные или невынужденные.
– Что скажете об игре Фернандеса?
– Марио на своем фланге много моментов создал, но через 15-20 минут «Спартак» перестроился. Зобнин фактически стал играть защитника.
– Что с Дзагоевым случилось?
– Утром он был готов играть, но после разминки ситуация изменилась.
– Судья дважды останавливал игру из-за болельщиков. Вам это было явно не на руку
– Понятно, что при таком счете затягивать матч и разбивать его на отрезки выгоднее тому, кто ведет в счете. Увы, наши болельщики поспособствовали тому, чтобы остановок было еще больше, – сказал Гончаренко.
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Виктор Гончаренко: «Разбивать игру на отрезки было выгоднее «Спартаку», но наши болельщики этому поспособствовали»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:2).
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