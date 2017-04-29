Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Славией» (3:1) в матче пятого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

«Хочу поблагодарить за приятные слова в адрес меня и клуба. Что касается игры, то здесь не поспоришь: два быстрых гола предрешили исход матча. Это заслуга, в том числе, и Чижа, который дождался своего шанса и использовал.

У нас не было побед в чемпионате, мы ее очень хотели. Ждали очень непростой матч. На самом деле за этой легкостью ребятам было очень нелегко. Через пять дней следующий тур. Расслабляться некогда. Готовимся дальше, – сказал Журавель.

Брестское «Динамо» в 5-м туре одержало первую победу в чемпионате

В шестом туре «Динамо» отправится в гости к «Ислочи». Матч пройдет 5 мая.