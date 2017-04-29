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Александр Ермакович: «Важная победа над «Шахтером». Нам сегодня нельзя было терять очки»

30.04.2017 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в эфире «Беларусь 5» прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0) в матче 5 тура чемпионата Беларуси.

– Был очень сложный и напряженный матч. Немного было моментов у двух команд. Но рады, что один из моментов реализовали. Очень важная победа. Сегодня нам нельзя было терять очки. Благодарен ребятам за то, как они сегодня играли. Как старались. Конечно, спасибо и болельщикам, которые пришли нас поддержать.

– «Шахтер» начал матч с двумя нападающими. Вас удивила такая тактика?

– Нет, не удивили. Они располагают достаточно квалифицированными нападающими. Мы ждали, что они могут сыграть и в два, и в три форварда.

– Многие говорят, что «Шахтер» будет главным конкурентом БАТЭ в борьбе за чемпионство. Вы уже играли с «Шахтером» и брестским «Динамо». Можете подтвердить или опровергнуть это?

– Сложно сейчас сказать. Мы не играли с другими командами. Понятно, что и «Динамо» Брест хорошая команда, и «Шахтер». А «Шахтер» всегда был одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионство. Уверен, что и то же «Динамо» добавится. Не сомневаюсь, что в этом году будет интересный чемпионат.  Думаю, это пойдет только в плюс

У нас состав еще не оптимальный. Есть ребята, которые еще не отошли от травм: Дубра, Остойич, Туоминен. Нам есть еще где прибавлять, есть резерв. Радует, что все потихоньку налаживается и люди возвращаются в строй., – сказал Ермакович.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в эфире «Беларусь 5» прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0) в матче 5 тура чемпионата Беларуси.

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