Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев назвал причины поражения от БАТЭ (0:1) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

– Чтобы набирать очки в Борисове, нужно играть лучше. В поражении, кроме самих себя, винить некого. Но чемпионат на этом не заканчивается. Думаю, дальше будет только интереснее.

– В средней линии применили «ромб». Почему?

– Соперник также играет с построением не в четыре защитника. Мы проанализировали, где БАТЭ создает преимущество – в центре поля. Чтобы создать баланс в этой части поля, мы насытили эту зону игроками. В первом тайме наша задумка удалась. Мы не пропустили и успешно оборонялись. Преимущество у БАТЭ, конечно, было, но не в создании моментов у наших ворот. При этом мы также создали опасный момент у ворот БАТЭ. Мы же сегодня еще не готовы доминировать в матчах с БАТЭ и играть первым номером.

– После пропущенного мяча команда играла осторожно…

– Мне так не показалось. Чтобы играть высоко на чужой половине, это должны сделать футболисты. Мы же быстро не смогли перестроиться. Мы добились этого постепенно. Начали освежать игру заменами. Хотя моментов стопроцентных уже не создали.

– В заявке не оказалось Ковалева… И почему покинул поле Бурко?

– У Бурко то же, что и у Ковалева – повреждение. У Ковалева ничего серьезного. Думаю, через неделю будет в строю. По Бурко узнаем позже.

– Вы впервые на «Борисов-Арене» в качестве тренера. Что скажете?

– Поле было не очень хорошее, но арена отличная. Хотелось бы больше таких арен, – сказал Кубарев.