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«Шахтер» не может победить БАТЭ с 2014 года – 11 матчей подряд
30.04.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Шахтер» проиграл БАТЭ (0:1).
Таким образом, «горняки» не могут победить борисовчан с 2014 года.
29 марта в
С тех пор «Шахтер» и БАТЭ встречались 11 раз в (Кубок, Суперкубок и чемпионат). 7 ничьих и 4 победы на счету БАТЭ.
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В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Шахтер» проиграл БАТЭ (0:1).
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