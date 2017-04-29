В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Шахтер» проиграл БАТЭ (0:1).

Таким образом, «горняки» не могут победить борисовчан с 2014 года.

29 марта в сезоне-2014 «Шахтер» победил на своем поле БАТЭ со счетом 2:0.

С тех пор «Шахтер» и БАТЭ встречались 11 раз в (Кубок, Суперкубок и чемпионат). 7 ничьих и 4 победы на счету БАТЭ.