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БАТЭ набрал 11 очков и возглавил таблицу чемпионата
30.04.2017 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче пятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ победил «Шахтер» (1:0).
Таким образом, борисовчане возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси. На счету БАТЭ стало 11 очков. На второй строчке «Днепр» – 10.
Следующий матч чемпионата БАТЭ проведет в гостях у «Славии» – 6 мая.
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В матче пятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ победил «Шахтер» (1:0).
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