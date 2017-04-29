Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после игры с «Шахтером» (1:0) не стал рассказывать о слабых сторонах соперника.

– Сложный и напряженный поединок. Много борьбы и единоборств. Немного моментов у двух команд. К счастью, одним моментом мы воспользовались и заслуженно победили.

– За несколько дней до игры Олег Кубарев сказал, что знает проблемы в игре БАТЭ. А удалось ли вам сегодня найти слабости у соперника?

– У каждой команды, даже «Барселоны» есть слабые места. «Шахтер» также не исключение. Нам еще играть с ним во втором круге, поэтому о проблемах соперника я вам сегодня ничего не расскажу. Наши слабости, я считаю, удалось сегодня закрыть и справится с их лучшими силами. Напряженная и, в тоже время, заслуженная наша победа, – сказал Ермакович после матча.