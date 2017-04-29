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Александр Ермакович: «У каждой команды есть слабые места. «Шахтер» также не исключение»
30.04.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после игры с «Шахтером» (1:0) не стал рассказывать о слабых сторонах соперника.
– Сложный и напряженный поединок. Много борьбы и единоборств. Немного моментов у двух команд. К счастью, одним моментом мы воспользовались и заслуженно победили.
– За несколько дней до игры Олег Кубарев сказал, что знает проблемы в игре БАТЭ. А удалось ли вам сегодня найти слабости у соперника?
– У каждой команды, даже «Барселоны» есть слабые места. «Шахтер» также не исключение. Нам еще играть с ним во втором круге, поэтому о проблемах соперника я вам сегодня ничего не расскажу. Наши слабости, я считаю, удалось сегодня закрыть и справится с их лучшими силами. Напряженная и, в тоже время, заслуженная наша победа, – сказал Ермакович после матча.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после игры с «Шахтером» (1:0) не стал рассказывать о слабых сторонах соперника.
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