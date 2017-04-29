Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче Евровызова.

«Игра обеих команд сегодня была приблизительно равной. У нас были шансы, чтобы забить, неоднократно удавалось контратаковать, однако вратарь французов – Юэ – показал достаточно уверенную игру, совершив очень важные для команды сэйвы именно тогда, когда это было нужно.

Сегодня нам удалось забить в большинстве, но в то же время, мы пропустили, оказавшись вчетвером. Нам нужно продолжать работу над действиями в неравных составах. Мне понравилось, что ребята в этой игре много атаковали, однако реализация моментов по-прежнему не на высоте. Один из способов повысить продуктивность наших атак – повысить траффик на пятачке соперника, и над этим мы также работаем.

Завтра в нашем родстере произойдут изменения: пять игроков из состава на сегодня не примут участие во встрече. Их заменят четверо ребят, не игравших сегодня. Прямо сейчас нам предстоит решить, кто конкретно это будет. Также изменения коснутся и вратарской позиции – в повторном матче в рамку встанет Лаланд», – сказал Льюис.