﻿ Дэйв Льюис: «Игра обеих команд сегодня была приблизительно равной». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дэйв Льюис: «Игра обеих команд сегодня была приблизительно равной»

30.04.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче Евровызова.

«Игра обеих команд сегодня была приблизительно равной. У нас были шансы, чтобы забить, неоднократно удавалось контратаковать, однако вратарь французов – Юэ – показал достаточно уверенную игру, совершив очень важные для команды сэйвы именно тогда, когда это было нужно.

Сегодня нам удалось забить в большинстве, но в то же время, мы пропустили, оказавшись вчетвером. Нам нужно продолжать работу над действиями в неравных составах. Мне понравилось, что ребята в этой игре много атаковали, однако реализация моментов по-прежнему не на высоте. Один из способов повысить продуктивность наших атак – повысить траффик на пятачке соперника, и над этим мы также работаем.

Завтра в нашем родстере произойдут изменения: пять игроков из состава на сегодня не примут участие во встрече. Их заменят четверо ребят, не игравших сегодня. Прямо сейчас нам предстоит решить, кто конкретно это будет. Также изменения коснутся и вратарской позиции – в повторном матче в рамку встанет Лаланд», – сказал Льюис.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче Евровызова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ набрал 11 очков и возглавил таблицу чемпионата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика