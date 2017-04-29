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Николай Януш: «Сознательно отдали инициативу БАТЭ»

30.04.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Шахтера» Николай Януш поделился впечатлениями о матче с БАТЭ (0:1) в матче пятого тура чемпионата Беларуси.

– Почему у «Шахтера» ничего не получилось в атаке?

– А разве у БАТЭ получилось? У нас за игру было по одному моменту. Только соперник забил, а мы нет. Матч был равный, но территориальное преимущество осталось за БАТЭ. Мы сознательно отдали инициативу борисовчанам.

– Первые минуты игроки «Шахтера» здорово двигались, но потом подсели. Что произошло?

– Да ничего, кажется. Мы весь матч хорошо двигались. Просто после 20-й минуты БАТЭ стал контролировать мяч, и у нас перестало получаться перестраиваться, – сказал Януш.

 
 
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Форвард «Шахтера» Николай Януш поделился впечатлениями о матче с БАТЭ (0:1) в матче пятого тура чемпионата Беларуси.

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