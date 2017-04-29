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Сергей Боровский: «Слухи об отставке? Они есть у любого тренера, который работает в «Динамо»

30.04.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал поражение от «Городеи» (0:1) в матче пятого тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал слова журналиста Николая Ходасевича о слухах вокруг будущего тренера в клубе.

– Матчи на весенней стадии отличаются тем, что выигрывает тот, у кого лучше настрой, реализация и стандарты. Сегодня мы уступили по этим показателям. Разбирали, показывали все. Но одно дело показывать и совсем другое – выполнить.  Пока есть столько брака в игре – ничего не получится.

Поздравляю соперника с победой.

Замены Сачивко и Лукича? Это были вынужденные замены. Они получили повреждения. У нас есть проблемы по составу. Каждый матч кто-то выпадает.

– Журналист Николай Ходасевич говорил о том, то вокруг вашей судьбы в «Динамо» ползут слухи как гады. До вас доползали они?

– Они всегда есть у любого тренера, который работает в «Динамо».

– Был ли какой-то разговором с Юрием Чижом? Слышал, что планировалось какое-то собрание после «Торпедо».

– После «Торпедо»?

– Да. Он тогда же после «Торпедо» игру команды назвал винегретом. А вы бы как охарактеризовали?

– Пока игра не такая, которую хотелось бы видеть. Пока нет тех людей, на которых я рассчитывал.  Идет сейчас притирка. Пока все получается рваное, – сказал Боровский.

 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал поражение от «Городеи» (0:1) в матче пятого тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал...

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