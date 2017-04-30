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Эдгар Олехнович: «Борьба за чемпионство? Нужно сначала обратить внимание на свою игру. Зачем эти слова на ветер?»
30.04.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович поделился впечатлениями от исхода матча с БАТЭ (0:1) в пятом туре чемпионата Беларуси.
– «Шахтер» способен бороться за чемпионство?
– Вы знаете, об этом рано говорить. Нужно для начала обратить внимание на свою игру, а не говорить о чемпионстве. Зачем эти слова на ветер? Главное – наладить свою игру и выполнять требования тренерского штаба. Результат придет.
– С бывшими партнерами из БАТЭ общаетесь?
– Да. Поддерживаю связь с ребятами. Не знаю больше, что сказать. Все в порядке. Правда, – сказал Олехнович.
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Эдгар Олехнович: «Борьба за чемпионство? Нужно сначала обратить внимание на свою игру. Зачем эти слова на ветер?»
Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович поделился впечатлениями от исхода матча с БАТЭ (0:1) в пятом туре чемпионата Беларуси.
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