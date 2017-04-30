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Средняя посещаемость пятого тура составила 2499 зрителей
30.04.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня завершилась программа матчей пятого тура чемпионата Беларуси.
Средняя посещаемость тура составила 2499 зрителей.
Больше всего болельщиков посетили матч «Динамо» Брест – «Славия» – 6150 зрителей.
Меньше всего болельщиков пришло на игру «Нафтан» – «Крумкачы» – 300 человек.
Добавим, что брестчане продолжают удерживать лидерство по средней посещаемости домашних матчей – 7625 зрителей. На втором месте БАТЭ – 6037 зрителей.
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Сегодня завершилась программа матчей пятого тура чемпионата Беларуси.
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