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НБА. 26 очков Хэйворда помогли «Юте» пройти «Клипперс» в 7-м матче

01.05.2017 00:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Лос-Анджелесе состоится решающий седьмой матч первого раунда плей-офф НБА-2017 между местными «Клипперс» и «Джаз».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Клипперс – Юта 91:104 (24:24, 15:22, 24:33, 28:25)
Дата проведения
30 апреля, 22.30, «Staples Center»
Онлайн матча
Клипперс
Джордан (24 + 17 подборов), Пол (13 + 9 передач), Риверс (9), Редик (3), Мба а Муте (2)  старт; Кроуфорд (20), Спейтс (8), Фелтон (6), Пирс (6).
Юта
Хэйворд (26 + 8 подборов), Джордж Хилл (17), Инглс (12), Диао (10), Гобер (1)  старт; Фэйворс (17 + 11 подборов), Худ (11), Джонсон (10 + 7 подборов), Экзам (0), Нето (0), Мак (0), Уити (0).

«Юта» выиграла серию – 4-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в Лос-Анджелесе состоится решающий седьмой матч первого раунда плей-офф НБА-2017 между местными «Клипперс» и «Джаз».

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