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НБА. 26 очков Хэйворда помогли «Юте» пройти «Клипперс» в 7-м матче
01.05.2017 00:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Лос-Анджелесе состоится решающий седьмой матч первого раунда плей-офф НБА-2017 между местными «Клипперс» и «Джаз».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
«Юта» выиграла серию – 4-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Лос-Анджелесе состоится решающий седьмой матч первого раунда плей-офф НБА-2017 между местными «Клипперс» и «Джаз».
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